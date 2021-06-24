Москва, , 13:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 24 июня, проведет встречу с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Глава «Ростеха» представит (Путину) ежегодный доклад об итогах работы госкорпорации — объемный документ, который обязан Чемезов представлять главе государства, что он и сделает», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что состоится также беседа в сфере деятельности «Ростеха», более обширная. Поэтому вопросов на повестке дня много, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к выпускникам российских школ. Он напомнил, что глава государства всегда обращается к выпускникам, «и обратится он к ним и на этот раз». Всероссийский выпускной вечер состоится 25 июня в онлайн-режиме.

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