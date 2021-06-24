Сочи, Краснодарский край, , 13:25 — REGNUM Террористы могут использовать биологические агенты и маскировать их под вспышки инфекционных болезней. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 24 июня во время выступления на III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

По его словам, угроза применения биологических агентов растёт. Террористы рассматривают их в качестве оружия, и эту угрозу нельзя сбрасывать со счетов.

«Тем более что их применение может маскироваться под естественные вспышки инфекционных заболеваний среди людей, животных или растений», — сказал Рябков.

Он напомнил, что пять лет назад на Конференции по разоружению в Женеве Россия предложила разработать Международную конвенцию по борьбе с актами химического и биологического терроризма.

При этом США не участвуют в верификационном механизме в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Причины отказа Вашингтон не объяснял, Москва по-прежнему ждёт пояснений, добавил он.

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