24 июня 2021 | Время чтения 5 мин

В сети обсудили заявление бывшего депутата украинского парламента Анны Герман, которая считает, что Россия всегда хотела вернуть Крым, а воссоединение Крыма с Россией стало возможным из-за государственного переворота на Украине в 2014 году (так называемого майдана).

Оксана Переможенко, , 15:11 — REGNUM Россия всегда хотела вернуть Крым. Воссоединение Крыма с Россией стало возможным из-за государственного переворота на Украине в 2014 году (так называемого майдана), заявила бывший депутат украинского парламента Анна Герман. Об этом 23 июня она рассказала в эфире украинского телеканала «НАШ».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

"Россия всегда хотела забрать Крым, но Украина вела такую политику ловкую, начиная от Кравчука, Кучмы, позже Януковича. Чтобы не дать возможности, оснований, чтобы не дать причин для конфликта и для «захвата» Крыма, политика в отношении Крыма всегда была очень гибкая… Россия никогда не оставляла надежды вернуть себе Крым. И пока мы вели такую политику гибкую… мы держали в куче и Крым, и Донбасс. И такую политику гибкую нужно было проводить. Майдан спровоцировал все эти процессы… дал России действовать так, а не иначе, напугал людей в Крыму насильной украинизацией и так далее. Я не буду повторять то, что вы знаете», — подытожила Герман.

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Заявление политика обсудили в комментариях к видеозаписи фрагмента эфира в YouTube-канале «НАШ». Многие отметили, что Крым не был украинским и жители полуострова сами избрали свою судьбу в 2014 году.

«А Крым никогда не был украинским! Забудьте о нем. Теперь караульте остальное», — написала Любовь П.

«Когда у РСФСР украл Крым Хрущев, все россияне промолчали. Когда Крым отошёл вместе с Украиной, россияне промолчали, хотя в сердцах многие были против. Т. е. у России украли то, за что её предки проливали свою кровь, и молчали, а украинцы, потеряв чужое, все обнылись. До Днепра нужно всё вернуть России вместе с Одессой. Чтобы с чем пришли, с тем и остались…» — добавил Виктор В.

Никина Хрущев

«Вернуть» в родную гавань. Правильно сказано — «вернуть». Украина все годы своей независимости была Крыму злой мачехой. И как только пьяная мачеха пригрозила пасынку расправой, русский полуостров попросился к маме, и она его приняла с распростертыми объятиями. Жаль… только, что когда-то мама доверила ребенка такой мачехе…» — отметила Anna T.

«Крым никогда и не считал себя Украиной», — отреагировал читатель под псевдонимом Сибирский снеговик.

«Не надо путать теплое с мягким. Крымчане всегда хотели вернуться в Россию. Всё остальное — ваше больное воображение», — отметил Villy V.

«Крым всегда хотел в Россию, и он рад, что там», — отреагировал читатель под псевдонимом Лунный свет.

«Украинские власти никогда не вели никакой «гибкой политики». Всегда использовались два основных инструмента для шантажа (в основном для банального вымогательства денег) — это вопросы, связанные с объектами российского ЧФ (Черноморского флота. — О. П.) в Крыму, и это вопросы транзита российского газа через украинскую ГТС. Киев своего добился — первый инструмент сегодня отсутствует, а второй скоро последует за ним», — пишет Ivan L.

«Вы мне еще за Севастополь ответите!». В каком году это было сказано?» — спросил о фразе из фильма «Брат 2» Олег Т.

«Нет в хуторской культуре уважения к соседям. От того и огребают от соседей время от времени», — добавил один из читателей.

«Скорее, Крым всегда хотел вернуться, ещё с 1950-х. Крым был против выхода из СССР. Крымчане ещё в 1990-е писали российскому руководству о желании войти в состав России, и это тогда, когда в России были очень тяжёлые времена. Но Ельцин был слишком занят, пропивая и продавая страну, и внимания не обратил. Каждый раз, как кто-то на украинском ТВ начинает рассуждать по теме «вот будет у нас жизнь малина — и Крым вернётся», то сразу понимаешь разницу в менталитете. Родина, дорогие господа, не там, где плюшки, а там, где сердце. Поэтому ты готов пройти с ней не только радостные моменты, но даже трудные испытания, если придется», — написала Виктория Д.

«Не забрать, а вернуть своё. Крым никогда себя украинским не считал, даже при Союзе. А уж когда Украина туда базу НАТО решила запустить — это было последней каплей», — добавил читатель Витамин 71.

«А Крым был всегда российским, есть российский и будет всегда российским! Никто не собирался силой забирать — крымчане сами решили для себя этот вопрос! Вам остается забыть про Крым!» — отметил Igor S.

«У так называемой Украины никогда не было таких территорий! В 1654 году Хмельницкий попросился в Россию с территории вокруг Запорожья! И главное! Эти казаки никогда не называли себя какими-то украинцами! Они вообще не знали в то время, что есть такая национальность, как украинец! Тарас Григорьевич Шевченко называл себя малороссом! И он тоже не знал, что существует такая национальность, как украинец! Вывод! Так называемая Украина — это искусственно созданная страна и искусственно созданная нация на Русской земле!» — пишет Владимир Ф.

Тарас Шевченко

«Украины не было до революции. Это искусственно выделенная и сшитая территория России и была отдана под созданную Лениным и большевиками искусственную нацию украинцев. Крыма Украине не видать как своих ушей. На очереди Донбасс и Луганск, за ними Харьков и Одесса. Пора возвращать нашу российскую землю», — отреагировал Юрий Л.

«Вы — как арендатор-алкаш. Всё рас*ерачили, пользовались, ни копейки не вложили, а когда выселили, начали возмущаться, мол, за что такая несправедливость, это же всё моё. Мозг у Украины атрофирован», — отметил Простой Человек.

«Вот именно. Всё начиналось с пасечника (вероятно, речь о Викторе Ющенко, бывшем президенте Украины. — О. П.), потом майдан, дальше логическое завершение действий «дурной политики» властей последних 7 лет…» — подытожил Yuriy.

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Напомним, ранее первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что Украина в 1954 году году не хотела принимать Крым, потому что она знала, какие тяжелые времена и финансовые затраты на обустройство территории ждут республику.