Москва, , 13:09 — REGNUM Британский посол в Москве Дебора Броннерт вызвана в российский МИД 24 июня из-за инцидента с эсминцем британских ВМС в Чёрном море. Ей сделают жёсткий демарш, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня. Ей будет сделан жёсткий демарш», — сказала Захарова.

По словам дипломата, Великобритания противоречиво подаёт возникшую ситуацию. Сначала в Лондоне заявляли, что ничего не было, затем обвинили Россию в неверном изложении событий, затем с заявлением выступил журналист телекомпании BBC, и враньё Лондона оказалось налицо.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня эсминец Defender ВМС Великобритании вошел в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму. Пограничный сторожевой корабль и бомбардировщик Су-24М открыли предупредительный огонь, и Defender покинул границы России. Минобороны РФ заявило о грубом нарушении со стороны Великобритании.

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