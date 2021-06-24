Москва, , 13:02 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин положительно оценивает работу главы Чечни Рамзана Кадырова на своём посту. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент положительно оценивает итоги его работы, то, как республика развивается. При этом, президент обращает внимание на те «узкие» места, которые имеются в социальной сфере и так далее, где нужно еще приложить дополнительные усилия. Но, в целом, президент положительно оценивает итоги работы Кадырова», — сказал Песков.

Он напомнил, что каждая северокавказская республика «имеет свою специфику», в силу чего «можно говорить только о конкретно взятой республике».

Песков напомнил, что Рамзан Кадыров начал руководить Чечнёй в то время, когда регион «фактически был разрушен в результате нескольких войн»: «И сейчас, конечно, это уже совсем другой процветающий регион, развивающийся регион. Не без проблем, но, с другой стороны, проблемы есть везде. И именно этот долгий путь вместе со своим регионом и прошел Рамзан Кадыров».