Тбилиси, , 13:04 — REGNUM Подавляющее большинство жителей Грузии считают, что страна развивается не том направлении, в каком следует. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской компанией из США Edison Research (ER), передаёт телеканал «Формула».

Согласно данным опроса, 71% респондентов заявили, что не согласны с курсом страны, одобряют его только 29% опрошенных. Эксперты ER проводили подобный опрос в Грузии в октябре 2020 года. Тогда недовольных тем, как развивается страна, среди участников опроса был 61%.

Опрос проводился с 7 по 19 июня 2021 года методом личного интервью. В нём участвовали 1,5 тыс. человек, отобранных случайно. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Напомним, в Грузии в октябре должны пройти выборы в органы местного самоуправления. Ранее руководители правящей партии «Грузинской мечты» в ходе переговоров с представителями оппозиции по выходу из политкризиса, разразившегося в стране, пообещали объявить досрочные парламентские выборы, если партия получит на местных выборах менее 43%.

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