Сакраменто, США, , 13:00 — REGNUM Власти американского штата Калифорния объявили, что здесь пройдёт голосование по вопросу отставки губернатора. Жители собрали для этого достаточно подписей, говорится в заявлении секретаря штата Ширли Вебер.

В аппарате секретаря сообщили, что проверили все подписи, собранные в пользу голосования об отставке губернатора Гэвина Ньюсома. Из них некоторые оказались недействительными, но остальных достаточно для проведения голосования.

Действительных подписей — около 1,72 млн. Теперь к 5 августа власти должны оценить, во сколько обойдётся проведение голосования. Его дата пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, кампанию за отставку губернатора в Калифорнии начали летом 2020 года. В марте 2021 года Ньюсом основал политический комитет, чтобы помешать попыткам отстранить его от власти.

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