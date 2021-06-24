Стокгольм, , 12:56 — REGNUM Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг утром 24 июня посетил студию телеканала SVT и прокомментировал последнее предложение «Центристов» о продлении «Январского соглашения». Однако Дамберг также подчеркнул, что партии проголосовавшие за отставку правительства Стефана Лёвена на этой неделе несут большую ответственность за создание политического кризиса в стране.

По словам Дамберга, шведские избиратели на будущих выборах накажут те партии, которые не вносят конструктивного вклада в решение кризиса, при этом слова министра явно направлены в адрес «Либералов», которые отказались от продления «Январского соглашения». Партии, свергнувшие 21 июня правительство Стефана Лёвена в Риксдаге, теперь тоже несут большую ответственность за то, что Швеция в настоящее время не имеет политического контроля, отметил он.

«Они меня не радуют, как впрочем и избирателей. Единственное, что произошло, так это то, что ряд правых партий, которые ранее заявляли, что не намерены сотрудничать со Шведскими демократами, теперь к этому готовы», — заявил Дамберг.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции «Социал-демократы» ведут двойную игру — Aftonbladet