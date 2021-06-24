Минск, , 12:52 — REGNUM Официальных обращений из Луганской Народной Республики (непризнанной официальным Минском) по вопросу осуществления следственных действий с содержащимся в СИЗО КГБ Белоруссии Романом Протасевичем (обвиняемого ЛНР в военных преступлениях) белорусская сторона не получала. Об этом 24 июня заявил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед.

На прямой вопрос представителей прессы Швед ответил: «К нам официально никто не обращался».

Напомним, недавно генпрокурор ЛНР Сергей Горенко публично поблагодарил Александра Лукашенко и правоохранительные органы Белоруссии за возможность провести следственные действия в отношении основателя влиятельного телеграм-канала Nexta. Генпрокурор ЛНР рассказал журналистам, что «признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела». В Луганске располагают данными, что этот гражданин Белоруссии участвовал в боевых действиях во время службы в украинском батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России) и может быть причастен к гибели мирных жителей республики. Протасевич эти обвинения отверг.

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