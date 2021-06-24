Стокгольм, , 12:52 — REGNUM В настоящее время «Социал-демократы» призывают лидера «Либералов» Нямко Сабуни изменить свое решение о присоединение к правому блоку и вместо этого помочь Стефану Лёвену остаться у власти. Об этом 24 июня сообщила газета Aftonbladet.

В то же время, согласно данным журналистов издания, все более влиятельные члены в рядах «Социал-демократов» выступают за проведение внеочередных выборов. Таким образом, используя тактику двойной игры, «Социал-демократы» могут возложить всю ответственность за политический хаос в Швеции на «Либералов».

Выход из кризиса был найден и снова утрачен в течение нескольких драматических часов 23 июня, когда лидер «Центристов» Анни Лёф объявила, что ее партия больше не выступает за включение пункта 44 о рыночной аренде жилья в обновленное «Январское соглашение» и готова пересмотреть документ.

Но «Либералы» быстро понизили градус ожиданий «Социал-демократов» в отношении скорейшего возвращения к сотрудничеству и возможности принять бюджет, повторив, что теперь они работают на либеральное, правое правительство, отмечают журналисты.

«После заявления Анни Лёф условия в шведской политике значительно изменились. Сначала все давление было направлено на нее. Теперь Социал-демократы сосредоточились на Либералах и Нямко Сабуни», — говорится в статье.