Сеул, , 13:01 — REGNUM Диалог и сотрудничество — лучший способ обеспечить стабильный и мирный контроль над ситуацией на Корейском полуострове. Об этом 24 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Известно, что данное заявление он сделал после того, как глава МИД КНДР сообщил о том, что Пхеньян не рассматривает возможность каких-либо контактов с США.

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В министерстве подчеркнули, что позиция Сеула остаётся неизменной, добавив о стремлении правительства Южной Кореи к возобновлению диалога между Сеулом и Пхеньяном, Пхеньяном и Вашингтоном.

Представитель Южной Кореи также отметил, что Сеул продолжит внимательно следить за развитием событий.