Вашингтон, , 12:47 — REGNUM США отправят в Бразилию более 3 млн доз вакцины от коронавируса производства компании Johnson & Johnson, сообщает 23 июня New York Post.

Отправка груза в страну со вторым по величине после США числом погибших от COVID-19 является частью обязательства Белого дома пожертвовать 80 млн вакцин, заявили в администрации США.

По сообщению Белого дома, научные группы и регулирующие органы из обеих стран организовали доставку одобренных американским регулятором доз, которые вылетят из Форт-Лодердейла рейсом Azul Airlines 24 июня.

Отправка вакцины осуществляется после того, как правительство остановило производство препарата J&J на заводе Emergent BioSolutions Inc. в Балтиморе после того, как весной из-за производственных ошибок было испорчено 15 миллионов доз. Еще 60 миллионов доз были испорчены из-за загрязнения на заводе в начале июня.

Правительственные чиновники подчеркнули, что дозы, отправляемые в Южную Америку, безопасны и являются беспрепятственным подарком правительству крайне правого президента Жаира Болсонару.

«Мы делимся этими дозами не для того, чтобы заручиться услугами или добиться уступок. Наши вакцины не связаны с какими-либо условиями. Мы делаем это с единственной целью — спасти жизни», — подчеркнул чиновник.