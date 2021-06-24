Стокгольм, , 13:14 — REGNUM Предложение «Центристов» в Швеции об обновленном «Январском соглашении» было немедленно отвергнуто «Либералами». Таким образом, мяч снова на стороне премьер-министра страны Стефана Лёвена и «Центристов». Если Лёвену не удастся наладить сотрудничество между партиями в какой-либо форме, в том числе с «Левыми», то стоять во главе правительства в дальнейшем ему будет сложно. Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель SVT Матс Кнутсон.

«После поражения в результате вынесения Риксдагом вотума недоверия между заинтересованными сторонами начались интенсивные переговоры. Ожидается, что они будут продолжаться даже в летние каникулы. В четверг (24 июня — прим. ИА REGNUM) премьер-министр отправится на саммит ЕС в Брюссель. Таким образом, он ему нужен полный семидневный срок, который установлен конституцией, чтобы попытаться собрать воедино новую базу поддержки правительства», — написал Кнутсон.

«Предложение Центристов в среду (23 июня — прим. ИА REGNUM) о том, что партия теперь отказывается от предложения о введении рыночной арендной жилья в новостройках, является логичным. Центристы ничего не смогли сделать, учитывая, что всего несколько дней назад все правительство занялось этим вопросом. Вместо этого Либералы быстро ответили, что не планируют возвращаться за стол переговоров с партиями, подписавшими Январское соглашение. Теперь партия придерживается нового курса на поддержку правительства во главе с Умеренными», — написал Кнутсон.

Читайте ранее в этом сюжете: Политические партии Швеции ставят слишком много ультиматумов — профессор

Читайте развитие сюжета: В Швеции «Социал-демократы» ведут двойную игру — Aftonbladet