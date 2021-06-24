Вашингтон, , 12:45 — REGNUM США исходят из возможности обсуждать с Россией все военные технологии, влияющие на стратегическую стабильность, такие договорённости были достигнуты на саммите в Женеве. Об этом замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил 23 июня на онлайн-конференции вашингтонского Фонда Карнеги.

По его словам, отчасти диалог по стратегической стабильности — это возможность для обеих сторон «транспарентно изложить свои взгляды на то, какие технологии каждая из них рассматривает как посягающие на стратегическую стабильность». Он предположил, что у переговоров по стратстабильности будет существенный ядерный компонент.

Кол добавил, что США и Россия продолжают консультации о том, как включить в тему стратегической стабильности и уже существующие, и создающиеся технологии. Это кибертехнологии, космос, искусственный интеллект, пояснил он.

Он отметил, что ядерное оружие играет в доктрине России «довольно повышенную» роль. Москва видит в ядерном оружии гораздо больше предназначения, чем другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ полагают, что первый раунд консультаций с США по стратегической стабильности может пройти уже в июле 2021 года.

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