Стокгольм, , 12:49 — REGNUM Одним из выводов длительных переговоров с тальманом (спикер Риксдага) по представлению кандидата на пост премьер-министра Швеции после выборов 2018 стало то, что партии выдвигали слишком много ультимативных и категоричных требований. Об этом в эфире телеканала SVT заявил профессор политологии Ян Теорелл.

Независимо от того, состоятся ли в ближайшее время в Швеции новые переговоры с тальманом или внеочередные выборы, формирование нового правительства снова может быть затруднено.

После попыток сформировать правительство в 2018 году тальман поручил Яну Теореллу проанализировать процесс формирования правительства. Книга получила название «134 дня», поскольку на процесс нынешнего кабинета министров, которому 21 июня Риксдаг объявил вотум недоверия, ушло именно столько дней.

Один из важнейших выводов, сделанных Теореллом и его соавторами, заключался в том, что партии не должны брать на себя слишком категоричных требований по правительственному вопросу в политической системе Швеции.

«Пойдите на выборы со своей политической платформой и скажите избирателям, что после этого вы возьмете на себя ответственность за решение правительственного вопроса», — заявил Теорелл.

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