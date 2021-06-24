Стокгольм, , 12:47 — REGNUM Вечером 23 июня министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг посетил студию телеканала SVT, где охарактеризовал последнее заявление лидера «Центристов» Анни Лёф об отказе от введения рыночной арендной платы как «конструктивное». В то же время Дамберг надеется, что «Либералы» пойдут на сотрудничество в рамках обновленного «Январского соглашения».

«Это некий выход из тупика, над которым стоит задуматься. Либералы были частью этого Январского соглашения, и я думаю, что у них нет на самом деле каких-либо серьезных политических проблем с тем, что сегодня заявила Анни Лёф, и мы, Социал-демократы, были бы готовы обсудить это», — заявил Дамберг.

Министр также призвал другие парламентские партии работать над разрешением сложившегося в Швеции политического кризиса.

«Как и после прошлых выборов, сейчас существует очень много тупиков, и я думаю, что больше партий, не одни только «Центристы», должны попытаться искать путь вперед», — отметил Дамберг.

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