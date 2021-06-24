Стокгольм, , 12:45 — REGNUM «Центристы» намерены пересмотреть «Январское соглашение», которое позволило прийти к власти в Швеции правительству меньшинства во главе с премьер-министром страны Стефаном Лёвеном. В свою очередь «Либералы» не намерены быть частью «политической сделки» и заявили о присоединении к правому блоку. Несмотря на это, лидер «Центристов» Анни Лёф по-прежнему надеется на сотрудничество с партией Нямко Сабуни. Об этом она заявила 23 июня в вечернем эфире телеканала SVT.

«Я поговорю с Нямко Сабуни в ближайшие дни», — заявила Лёф.

Напомним, что ранее «Центристы» отказались от требования об установлении рыночной арендной платы жилья в новостройках с целью обновить положения «Январского соглашения». Однако «Либералы» подписываться под документом, который до недавнего времени объединял их с «Центристами», «Социал-демократами» и «Зелеными», более не желают.

«Я надеюсь, что Либералы подумают, стоит ли толкать Швецию к внеочередным выборам, или они действительно хотят вернуться к январскому соглашению», — отметила Анни Лёф.

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