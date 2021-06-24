Тирасполь, , 13:20 — REGNUM Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) и Молдавия являются «разными государствами», у которых свои ценности. Об этом 23 июня написал в телеграм-канале глава ПМР Вадим Красносельский.

Он прокомментировал то, что молдавская и приднестровская стороны по-разному отмечают годовщину 19 июня 1992 года, когда начались бои в городе Бендеры.

«Для приднестровцев это день вероломного вторжения вооруженных формирований в мирный город, для комбатантов Молдовы и их приспешников — день чествования борцов за так называемую целостность РМ», — написал Красносельский.

Глава ПМР отметил, что такое различие подтверждает, что Молдавия и Приднестровье — «два разных государства».

Напомним, начавшиеся 19 июня 1992 года бои в Бендерах являются одним из самых кровавых событий в ходе приднестровского конфликта. В этот день начались бои между вооруженными формированиями Молдавии и ополченцами, защищающими город. Конфликт был заморожен только после того, как в Приднестровье прибыли 7 июля 1992 года полномочные представители президента России.

Безопасность в регионе теперь обеспечивают Совместные миротворческие силы. В их состав вошли воинские контингенты от РФ, Молдавии, ПМР, а также военные наблюдатели от Украины.

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