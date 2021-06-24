Москва, , 12:29 — REGNUM Решение гуманитарных проблем в Сирии возможно только с уважением суверенитета республики, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«У тяжелых гуманитарных проблем в Сирии есть решение, и оно лежит отнюдь не в плоскости продления трансграничного механизма», — сказал он.

Небензя выразил уверенность, что задача уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии, как неустанно повторяют руководство РФ, должна соблюдаться не только на словах, но и на деле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что различные террористические организации по-прежнему угрожают стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Он отметил, что подготовленные боевики стали чаще мигрировать из Сирии после того, как там разгромили группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Больше всего боевиков направилось в Ливию, также террористические ячейки действуют в Мали, Центрально-Африканской Республике, Мозамбике.

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