24 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление бывшего депутата Верховной рады Украины Анны Герман, которая считает, что на встрече президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, которая состоялась в Женеве 16 июня, Российская Федерация закрепила столбы своей новой позиции в мире, а «сейчас идут проверки этих столпов, насколько они прочные». Так политик прокомментировала инцидент с британским эсминцем в территориальных водах России.

Мирослава Романенко, , 13:05 — REGNUM На встрече президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом Российская Федерация закрепила столпы своей новой позиции в мире, заявила 23 июня бывший депутат украинского парламента Анна Герман в эфире украинского телеканала «НАШ».

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"Россия на последней встрече Путин — Байден закрепила столпы своей новой позиции в мире, как страна, которая влияет на мировые процессы… и с которой нужно считаться. Сейчас идут проверки этих столпов, насколько они прочные, можно ли их подтолкнуть, и они упадут или нет. И этот инцидент [с британским эсминцем в территориальных водах России] — это была лишь проверка на прочность той русской новой позиции. Конфликта британцы не хотели, потому что если бы они этого хотели, они бы не заявили, что россияне их не обстреливали», — заявила политик.

Герман также пояснила, почему Великобритания не хочет конфликта с Россией.

«Есть моменты [в дипломатии], когда делают вид, что делают вид, что ничего не произошло… Потому что Великобритания увидела, что есть линия, которую нельзя переходить, и они будут дальше строить свою позицию и свои планы на Украине в соответствии с тем, насколько можно переходить те российские линии… Они зондируют территорию, зондируют почву, насколько Россия позволит им тут войти и закрепиться», — подытожила бывший депутат Рады.

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Заявление украинского политика оценили в комментариях к видеозаписи фрагмента эфира в YouTube-канале «НАШ». Часть комментирующих отметили, что Великобритании война с Россией не нужна была, и они правильно поступили, что оперативно убрались с территориальных вод России. Насчет позиции России в мире, то один из комментирующих напомнил речь Владимира Путина, произнесенную им на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в 2007 году.

«Столбы из кирпичей правда несокрушимы. Шулерство разоблачается и отторгается», — написал Виктор В.

«Англичане приходили спросить «чей Крым»? Им ответили вежливо», — пишет читатель под псевдонимом Могу Помочь.

«Что мешало Украине идти с Россией и Белоруссией? За семь лет сейчас нехило бы раскрутились на экспорте и импорте», — отреагировал KGB.

«Не захотели быть хозяевами в своём доме и на своей улице», — ответил Сергей К. читателю KGB.

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«Брит получил по хлебалу, но кровь не пошла, — как истинный джентльмен он сказал: «Ничего не было». Но это на первый раз, джентльмен понял, надеюсь. Хотя… Войны никто не хотел», — отметил Aiwan B.

«В следующий раз надо топить. Советскому Союзу достаточно было сбить один корейский самолёт над своей территорией, чтобы пропала всякая охота баловаться», — пишет Татьяна П., вероятно, подразумевая катастрофу Boeing 747 над Сахалином 1 сентября 1983 года.

«Армада зашла в Черное море. Англов остановили бомбами, и что Англия должна была сказать? Отвечать зас*али. Подтянуть НАТО — это война. Не пульками. Гореть будет весь мир. Лучше отказаться. Ума хватило», — пишет Александр П.

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«Великобритания будет прислушиваться к Москве? Выверять шаги в соответствии с кремлевским мировоззрением? Серьезно? Черное море принадлежит только РФ? Иллюзии», — добавил Сергей Б.

«Причем тут кому принадлежит Черное море? О территориальных водах не слышали? А Великобритания-таки будет прислушиваться к Москве и вас не будет спрашивать! Потому что они не дураки, им войны не надо, если они не знают, чья победа будет!» — ответила Вера Б. Сергею Б.

«Вообще-то на конференции по безопасности в Мюнхене (еще в 2007 году) была произнесена одна известная речь. И западные политики тогда получили возможность ознакомиться со взглядом России на то, каким должен быть мировой порядок. Ну, а потом, конечно, начались неизбежные «проверки» того, насколько серьезно следует реагировать на мнение России. В том числе и относительно возможностей действий на т. н. «постсоветском пространстве». Проверялась реакция России в 2008 году, например. Или в 2014 году», — подытожил Ivan L.

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