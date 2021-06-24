Москва, , 12:27 — REGNUM Антироссийская резолюция ПАСЕ с призывом не применять российское законодательство в Крыму носит рекомендательный характер, отметил глава российской делегации в ПАСЕ вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«Как и многие русофобские выкрики последних лет, она носит рекомендательный характер, и никаких практических последствий ни для Крыма, ни для татар нести не будет», — отметил Толстой в ТГ-канале.

При этом резолюция наносит очередной удар по объединительному потенциалу и авторитету Парламентской ассамблеи Совета Европы, добавил парламентарий.

«Все меньше пространства для диалога, для доверия, для принятия решений. Все больше гончаренок и зингерисов, пытающихся укусить Россию. Ничего не выйдет», — подчеркнул Толстой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в принятой 23 июня резолюции ПАСЕ вновь заявила о своем «непризнании аннексии Крыма». При этом ассамблея призвала российские власти «прекратить применение российского законодательства в Крыму, в том числе в области терроризма и экстремизма, и использовать законы, действующие на Украине».

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