Москва, , 12:21 — REGNUM Правительству РФ и губернаторам следует задуматься о возобновлении антикризисной поддержки граждан и бизнеса на фоне третьей волны коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

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«Считаю, что региональным властям и правительству стоит задуматься о возобновлении мер антикризисной поддержки. Большая их часть закончила свое действие еще в октябре прошлого года, сегодня они вновь актуальны», — заявил Миронов.

По его мнению, чиновники должны сделать так, чтобы третья волна коронавируса «не смыла» бизнес и граждан в пучину банкротства.

«Для предприятий, которые вновь оказываются в условиях ограничений, нужно возобновлять меры поддержки: вводить кредитные и налоговые каникулы, льготы по арендным платежам. Нужно на постоянной основе возвращать повышенные пособия по безработице, которые действовали до 1 октября. Разрабатывать другие адресные меры поддержки граждан», — заявил Миронов.