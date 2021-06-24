Сеул, , 12:26 — REGNUM Правительство Южной Кореи выразило протест против попытки Токио представить острова Токто в Японском море в качестве спорной территории. Об этом 24 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в видеоролике, опубликованном на прошлой неделе Силами самообороны Японии, на карте Северо-Восточной Азии острова Токто отмечены красным кружком как спорная территория. Более того, они были обозначены как «острова Такэсима». Данный ролик был выпущен на английском и французском языках.

В МИД Южной Корее подчеркнули, что Сеул выразил сожаление по данному поводу и передал своё мнение японской стороне по дипломатическим каналам.

Представители министерства также акцентировали внимание на том, что острова Токто, которые с исторической, географической и юридической точек зрения являются территорией Республики Корея, добавив, что официальный Сеул намерен и впредь твёрдо реагировать на несправедливые претензии Японии.