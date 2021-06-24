Минск, , 12:12 — REGNUM Страны Евросоюза пока не ответили Белоруссии на просьбу выдать оппозиционеров Светлану Тихановскую, Валерия Цепкало и Павло Латушко. Об этом заявил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед, 24 июня сообщает агентство «БелТА».

Он отметил, что в международных отношениях сохраняется принцип взаимности. «Если мы видим, что партнеры наши не идут навстречу, соответственно, за нами остается право таким же образом действовать», — сказал Швед.

Он отметил, что генпрокуратура не определила конкретные сроки выдачи указанных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня МВД России исключило экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую из базы данных межгосударственного розыска. Решение принято по инициативе белорусской стороны.

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