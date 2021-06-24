Вашингтон, , 12:09 — REGNUM Китай предположительно отходит от своей ядерной доктрины «минимального сдерживания» в сторону возможного применения ядерного оружия в региональном конфликте. Об этом замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил 23 июня на онлайн-конференции вашингтонского Фонда Карнеги.

По его словам, Китай способен к концу десятилетия вдвое нарастить свой арсенал, кроме того, он разрабатывает новые виды ядерного оружия.

Кол предположил, что Пекин уходит от своего традиционного взгляда на минимальное сдерживание потенциального противника. Китай склоняется к позиции, что ядерные вооружения могут потребоваться в региональном конфликте.

Как сообщало ИА REGNUM, Колин Кол также заявил об открытости нынешней администрации США к диалогу с руководством КНДР.

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