Кишинёв, , 12:07 — REGNUM Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приняли решение увеличить число избирательных участков за рубежом на предстоящих парламентских выборах до 150. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба ЦИК.

В Центризбиркоме пояснили, что решение было сделано на основе сметы расходов, предусмотренных на проведение выборов. Также члены ЦИК предварительно провели консультации в министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ).

«МИДЕИ сообщило о получении согласия компетентных органов иностранных государств, подтвердило готовность обеспечить процесс голосования с точки зрения логистики», — говорится в сообщении Центризбиркома.

Согласно обнародованным данным, больше всего избирательных участков за рубежом ЦИК Молдавии откроет в Италии — 31. В России их будет 17, в США — 13, в Великобритании и Германии по 11, а во Франции — десять.

Кроме того, участки откроют в ряде стран СНГ, Евросоюза, на Ближнем Востоке, а также в Канаде и в Японии.

Напомним, Апелляционная палата (АП) Кишинёва 17 июня на основании обращений членов нескольких партий отменила решение ЦИК Молдавии организовать 146 участков за рубежом. Позже Верховный суд Молдавии подтвердил это решение АП. Центризбиркому рекомендовали открыть не менее 190 участков.

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