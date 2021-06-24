Москва, , 11:59 — REGNUM Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден прокомментировал смерть основателя компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи. Об этом Сноуден написал на своей странице в Twitter.

По его мнению, ЕС не должен выдавать США обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Он назвал судебную и тюремную систему Соединённых Штатов жестокой и несправедливой.

«Подсудимые по рождению скорее умрут, чем станут ей подчиняться. Следующим может быть Джулиан Ассанж», — написал Сноуден.

Напомним, 23 июня газета Diario написала, что бизнесмен Джон Макафи был обнаружен мёртвым в одной из тюрем Испании. Программист был арестован по запросу Вашингтона. Позднее испанский суд одобрил его экстрадицию в США.

Отметим, с апреля 2019 года Джуллиан Ассанж содержится в британской тюрьме Белмарш. США добиваются его экстрадиции, однако в январе британский суд отказал в экстрадиции, сославшись на клиническую депрессию заключенного и его склонность к суициду.

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