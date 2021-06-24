Минск, , 11:55 — REGNUM Евросоюз нацелился на захват Белоруссии. Об этом 23 июня заявил завотделом Института социологии НАН Белоруссии Николай Щёкин.

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Комментируя состоявшееся 22 июня в Брестской крепости выступление Александра Лукашенко, представитель НАН постсоветской республики заявил: «22 числа в мемориале «Брестская крепость» Александр Григорьевич Лукашенко как глава государства, как главнокомандующий, как гражданин, он окончательно поставил точку в том, что у нас происходит в стране. Поствыборный период завершён, он раскрыл все карты, причём публично это сделал. Он раскрыл внутренний механизм коллективного Запада, что могло быть и к чему идут. И, наверное, снял все маски лицемерия, лжи, под которыми в принципе оскалившаяся Европа уже практически была нацелена на то, чтобы прихватить Республику Беларусь».

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«К сожалению, мы сейчас видим, что именно 22 июня, в день такой трагедии, когда надо молиться за всех, кого уже нет с нами, за то, что благодаря им мы получили жизнь, именно в этот день коллективный Запад дошел до такой низости, пробил нравственное дно и практически согласовал секторальные санкции. Я считаю, это геноцид, а не санкции — геноцид белорусского народа, который мы уже начинаем переживать второй раз за 80 лет», — добавил Щёкин.

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