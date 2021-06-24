Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Президент США Джо Байден выдвинул на пост американского постпреда при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) известного специалиста по России и Украине Майкла Карпентера. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Белого дома.

При этом уточняется, что также утверждение кандидатуры Карпентера должен провести американский Сенат.

Отметим, Майкл Карпентер является главой Центра по дипломатии имени Байдена в Университете Пенсильвании, ранее он работал в Госдепе США, занимаясь региональными конфликтами на Кавказе, и был заместителем директора офиса по делам России.