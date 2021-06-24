Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Первый раунд консультаций между Россией и США по стратегической стабильности может пройти в июле 2021 года. Об этом 24 июня заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я на это очень надеюсь. Мы не скрываем заинтересованности в том, чтобы мероприятие состоялось без задержек», — сказал замминистра. Он отметил, что стороны должны обсудить ряд сложнейших вопросов.

Рябков отметил, что в США не завершилась аналитическая работа по переоценке ядерной политики. Вместе с тем это не должно помешать обсуждать проблему, добавил замминистра.

По его словам, стороны должны обсудить то, как стороны будут организовывать работу. «Затягивать запуск этого диалога было бы неправильно», — Рябков.

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