Москва, , 11:29 — REGNUM В мире уже началось возрождение биологического оружия, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на IX Московской конференции по международной безопасности.

«Отмечаются явные признаки того, что опасные патогены пытаются использовать в военно-политических целях. По сути, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия», — сказал он.

Он добавил, что проблематика биологической безопасности не ограничивается только борьбой с COVID-19, есть и другие эпидемические угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил, что Россия готова дать силовой ответ на угрозы её суверенитету и территориальной целостности.

Об этом он сообщил, раскрывая содержание новой редакции Стратегии национальной безопасности России. Хотя центральным стратегическим направлением провозглашается стремление к доверию и стабильности в международных отношениях, но пресечение недружественных шагов может быть как симметричным, так и асимметричным, отметил Патрушев.

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