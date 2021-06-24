24 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В ситуации с обнародованием личной почты руководителя аппарата премьер-министра Польши Михала Дворчика правящая партия «Право и Справедливость» оказалась в ситуации, когда ей приходится выбирать между плохим и очень плохим. И PiS предстоит решить в ближайшее время, что делать дальше: упорствовать в обвинениях России, во что не верят в самой Польше, или пожертвовать премьером и его командой.

Станислав Стремидловский, , 12:09 — REGNUM По инициативе Варшавы в ходе саммита в Брюсселе, который проходит 24—25 июня, внесен вопрос о кибератаках на Польшу. Речь идет о скандале, который уже который день потрясает польских политиков и польское общество. Он связан с публикациями в интернете личной почты руководителя аппарата премьер-министра Польши Михала Дворчика. Отношение к этому разделило Польшу, если правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) во главе с Ярославом Качиньским пытается во всем обвинять Россию, то оппозиция говорит о «преступной халатности» самого Дворчика, в то время как эксперты и комментаторы в соцсетях поражаются «трагическому состоянию» безопасности государства.

Российские хакеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такой раскол мнений создает серьезные проблемы для PiS, которая в последнее время проводила массированные дипломатические мероприятия с целью убедить Европейский союз и НАТО в истинности своей версии. На словах Варшаву вроде бы поддерживают, но есть нюансы. Так, пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила, что Польша проинформировала НАТО о «продолжающихся гибридных и кибератаках, направленных против польских чиновников, и пояснила, что польские спецслужбы приписывают их вражескому подрядчику, связанному с Россией». После чего добавила, что генсек альянса Йенс Столтенберг заверил Варшаву в «солидарности союзников». Но поверил ли Столтенберг в то, что за взломом почты стоит именно Москва? Это не очевидно. Что касается Вашингтона, то представитель Государственного департамента США в интервью Польскому агентству печати (PAP) сообщил следующее: «Польское правительство публично отметило, что последняя кибератака была осуществлена из России. Россия использует ряд инструментов, включая дезинформацию и враждебные действия в киберпространстве…» Тоже звучит двусмысленно.

Йенс Столтенберг Nato.int

Поэтому, как замечает в интервью газете Nasz Dziennik политолог Кшиштоф Кавенцкий, в случае с НАТО степень поддержки Варшавы будет зависеть от Вашингтона, а тут «можно предположить, что реакция, вероятно, будет сводиться к словам или более или менее решительным устным реакциям». Это совсем не то, чего хотелось бы «Праву и Справедливости» по ряду причин. Во-первых, правящая партия нуждается в конкретном «проявлении солидарности» против России в силу меняющихся трендов в США и ЕС. Ведь после встречи в Женеве, где Вашингтон продемонстрировал намерение вести системный диалог с Москвой, аналогичные действия анонсируют Берлин и Париж. В западных изданиях появились «утечки» об инициативе немецкого канцлера Ангелы Меркель организовать на высшем уровне Евросоюза встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Идею уже поддержал, как сообщается, президент Франции Эммануэль Макрон. Однако, пишет портал POLITICO, «немецко-французский план, обнародованный во время встречи европейских дипломатов, ошеломил глав институтов ЕС, в том числе президента Европейского совета Шарля Мишеля», и «многие выразили возмущение этим предложением, сделанным в последнюю минуту, причем самый сильный протест выразили страны Прибалтики и Польша».

Во-вторых, если PiS не удастся переключить внимание польского общества на фактор России, она понесет внушительные имиджевые потери. По данным портала Onet, в версию с «московским следом» сегодня не верят не только оппозиционные политики, но и представители правящей партии, особенно после того, как они получили извещения от полиции о возможном взломе их почтовых ящиков. «Если бы мы действительно имели дело с кибератакой из России, то не полиция играла бы роль «почтальона», а всех, кто стал жертвой хакеров, предупредило бы Агентство внутренней безопасности, — заявил в беседе с изданием член «Права и Справедливости». — Похоже, что Качиньский позволил Дворчику манипулировать собой, чтобы председатель партии подключился к рассказу о кибератаке из России. Мы совершаем ту же ошибку, какую однажды совершил Дональд Туск (премьер Польши в 2007—2014 годах — С.С.), когда после разразившегося «кассетного скандала» навязал нарратив о том, что именно русские стояли за записью разговоров влиятельных политиков его «Гражданской платформы». Нам с каждым днем будет все труднее и труднее отказаться от аналогичной версии».

Михал Дворчик Archiwum.premier.gov.pl

Эти тенденции способны привести к тому, что не верящие в историю с «российскими хакерами» политики правящей партии начнут копать глубже, предлагая, конечно, не публично, свои собственные версии. В этой связи обращает на себя внимание то, как «вовремя» произошла эта история. В начале июля должен состояться конгресс «Права и Справедливости», на котором будет переизбрано руководство правящей партии. Ранее анонсировалось, что пост заместителя председателя PiS может получить Моравецкий, что значительно укрепило бы его аппаратные позиции. Теперь возвышать премьера опасно. Кто знает, какие еще секреты хранит личная почта Дворчика и нет ли там таких компрометирующих данных, которые политически уничтожат Моравецкого. Так что правящая партия сейчас оказалась в ситуации, когда ей приходится выбирать между плохим и очень плохим. И «Праву и Справедливости» предстоит решить в ближайшее время, что делать дальше: упорствовать в обвинениях России, во что не верят в самой Польше, или пожертвовать премьером и его командой.