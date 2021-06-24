Москва, , 11:32 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) не идет на контакты с Россией по линии военных представителей. Об этом 24 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.

«НАТО вообще не хочет общаться по линии военных», — сказал глава МИД России.

Кроме этого, он напомнил про недавний саммит альянса, указав, что последовательные действия НАТО по сдерживанию России ведут к нагнетанию в Европе напряженности в военно-политической сфере.

«Альянс еще раз подтвердил свою неспособность выйти за рамки придуманной им самим реальности. Натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. <…> Со своей стороны остаемся открытыми к честному и профессиональному диалогу», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация, которая в настоящее время складывается в области стратегической стабильности, является крайне тревожной.