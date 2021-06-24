В Костроме женщина упала с моста через Волгу
Кострома, 24 июня, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Утром 24 июня с моста через Волгу в Костроме упала женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Костромской области.
Наталья Диева
Мост через Волгу в Костроме
Горожанку заметили дежурные Центральной спасательной станции. Они подплыли к мосту и подняли женщину на борт лодки.
Пострадавшая была доставлена на берег и осмотрена медиками. Костромичка находится в тяжёлом состоянии, её госпитализировали.
МЧС по Костромской области
Спасение