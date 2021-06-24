Кострома, 24 июня, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Утром 24 июня с моста через Волгу в Костроме упала женщина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Костромской области.

Наталья Диева Мост через Волгу в Костроме

Горожанку заметили дежурные Центральной спасательной станции. Они подплыли к мосту и подняли женщину на борт лодки.

Пострадавшая была доставлена на берег и осмотрена медиками. Костромичка находится в тяжёлом состоянии, её госпитализировали.