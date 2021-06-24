24 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили решение министерства культуры и информационной политики Украины о включении известного российского исполнителя Филиппа Киркорова в список лиц, угрожающих национальной безопасности.

Оксана Переможенко, , 11:47 — REGNUM Министерство культуры и информационной политики Украины включило известного российского исполнителя Филиппа Киркорова в список лиц, угрожающих национальной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

Флипп Киркоров Цитата из видео на YouTube

«11 июня 2021 года в министерство… поступило письмо службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом МКИП от 22 июня 2021 года Киркоров Филипп Бедросович был включен в перечень», — сообщает источник.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие отметили, что решение министерства культуры Украины абсурдно, и напомнили о сотрудничестве с Филиппом Киркоровым студии «95 квартал», одним из владельцев которой является Владимир Зеленский.

«Я как Киркорова вижу на экранах, сразу становится страшно. И мы всей семьёй прячемся под кровать. Он очень угрожает нам», — иронизирует Sergey R.

«Даже больше, чем корабли в Чёрном море!» — ответила Nadiya D. на реплику Sergey R.

«А я, наоборот, как увижу Киркорова, сразу бегу к телевизору и жду, когда он начнет угрожать», — ответил на реплику Sergey R. Алла С.

Флипп Киркоров Цитата из видео «Филипп Киркоров — Романы»

«Стесняюсь спросить, а народного артиста Украины его уже лишили, которого ему за Лорак на Евровидении давали, и кстати, громогласно и торжественно?» — поинтересовался Константин К.

«Те из певцов, кто включен в этот список, должны гордиться собой, что они такие большие личности, что угрожают национальной безопасности Украины! Да они, может, больше любят Украину, чем некоторые наши «патриоты», — пишет Людмила Г.

«Ну конечно, уже и Киркоров угроза Украине», — отреагировала Любовь Б.

«Он тайный агент Кремля», — пошутила в ответ на реплику Любови Б. Ирина П.

«А как же теперь смотреть фильм «Любовь в большом городе»? Там и Зеленский, и Киркоров», — не понимает Валентина С.

«А вот пусть теперь Зеленский нам и объяснит. Неувязочка вышла…» — ответила Алена Б. Валентине С.

«Ну вот, теперь и Киркоров угрожает… А ведь был прямо другом «95 квартала». Количество тех, кто нам угрожает, растет не по дням, а по часам! Безопасность у нас, похоже, хлипкая какая-то, раз ну прямо всех вокруг боимся…» — отметила Татьяна М.

«Вот кто «виноват» во всех бедах. Слава Богу, нашли. Теперь заживём», — с сарказмом добавила Ира Т.

«Опаснее Киркорова вся наша Верховная рада», — написала Рита Б.

«Мы разгоним всех талантливых, учёных, кто может — уедет, старики умрут. Свободная территория. Продавай землю. Запад уже тысячи лет назад ходил сюда с крестовыми походами. Ничего не изменилось, только методы отбора территории», — отреагировала Марина М.

«Этому режиму все угрожают. Только бандиты, косящие под патриотов, — это побратимы на веки вечные!..» — отметила Милена В.

«А «дядюшка» Сорос и его соросятня ничем не угрожают?» — спросила Татьяна С.

Майдан. Киев. 2014 Mstyslav Chernov

«Правильно! Нечего тут в угрожающих костюмах про настроения синего цвета распевать», — иронизирует Ира Б.

«Киркоров? Ну, находят «наши» всё новые угрозы, одна страшнее другой. Но нет, Киркоров как раз не страшный, он обаятельный очень», — написала Эля С.

«В связи с признанием Киркорова лицом, угрожающим нашей национальной безопасности, было бы здорово, если бы минкульт выпустил ещё сто тысяч листовок для жителей Юго-Востока. С инструкцией, что делать на случай встречи с Киркоровым», — подытожил в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Максим Бужанский.

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