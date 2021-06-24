Москва, , 11:25 — REGNUM Ситуация, которая в настоящее время складывается в области стратегической стабильности, является крайне тревожной. Об этом 24 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.

«Крайне тревожная ситуация складывается в области стратегической стабильности», — сказал он.

Также глава МИД РФ утончил, что односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нанес всей системе контроля над ракетноядерными вооружениям существенный урон.

«В этой связи нас удивило отсутствие внятной реакции со стороны стран — членов НАТО на предложение президента России Владимира Путина не допустить появление в Европе наземных ракет этого класса в любом оснащении — как ядерном, так и не ядерном», — добавил Лавров.

При этом он напомнил, что глава Российского государства также предложил западным странам согласовывать методы верификации, однако там делают вид, что не замечают этого предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что инцидент с заходом британского эсминца HMS Defender в российские воды Чёрного моря очень серьёзный и чреват тяжелейшими последствиями, так как Россия будет защищать свою территориальную целостность всеми средствами.