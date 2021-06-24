Москва, , 11:18 — REGNUM Партия «Единая Россия» и Фонд защиты прав дольщиков разработают механизм возмещения средств от недобросовестных застройщиков. Это дополнительно защитит права граждан и ускорит достройку проблемных домов, — сообщил журналистам руководитель Рабочей группы «Единой России», депутат Госдумы Александр Якубовский.

Для этого будет усилен механизм парламентского контроля и разработаны изменения в законодательство, чтобы правоохранительные органы могли оперативно решать вопросы по взысканию средств с недобросовестных застройщиков.

«Сейчас по сути государство берет на себя обязательство за счет средств регионального и федерального бюджета восстанавливать права обманутых граждан. За прошлый год порядка 40 тысяч человек уже получили компенсации и решения о достройке. Чтобы эта работа была более эффективной и не отражалась на бюджетах, необходимы изменения в том числе в Уголовно-процессуальный кодекс», — пояснил руководитель Рабочей группы «Единой России», депутат Госдумы Александр Якубовский.

Как отмечает гендиректор Фонда Константин Тимофеев, сейчас Фонд не признан потерпевшим ни по одному делу в отношении застройщиков. Значит, не может претендовать на возмещение.

«Признание Фонда потерпевшим в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении застройщиков-банкротов, позволило бы нам взыскивать убытки. Полученные средства мы могли бы далее направлять на защиту прав пострадавших граждан. От депутатов поступило предложение в рамках их полномочий подключиться к решению данных правовых вопросов», — отметил глава Фонда.

По словам Александра Якубовского, контролировать процесс взыскания средств можно с помощью депутатских запросов, но этого недостаточно.

«Только на прошлой неделе мы направили обращения Генеральному прокурору в отношении ряда застройщиков Иркутской и Новосибирской области, а также Башкирии. На регулярной основе даем консультации и разработали типовые формы обращений в помощь пострадавшим гражданам. Чтобы усовершенствовать имеющиеся механизмы мы договорились провести совместное заседание Рабочей группы «Единой России», Фонда защиты прав дольщиков и Ассоциации юристов России и обсудить предложения как по законодательным изменениям, так и по организации совместных вебинаров для дольщиков», — рассказал Александр Якубовский.

Напомним, ранее по инициативе «Единой России» были расширены полномочия Фонда защиты прав дольщиков. Он получил право по достройке жилья и контролю за действиями региональных властей по завершению долгостроев. Закон не только позволяет Фонду самостоятельно завершать строительство домов, но и выделять в них квартиры льготникам.