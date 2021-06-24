Посёлок городского типа Снегири, Московская область, , 11:16 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов обеспокоен острым имущественным и социальным расколом в России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

«В России налицо острый имущественный и социальный раскол. Кучка долларовых миллиардеров захватила 90% национального богатства», — заявил Зюганов в ходе второго этапа предвыборного съезда.

Он отметил, что в России эта диспропорция в три-четыре раза выше, чем в США.

«Привилегии олигархов народ оплачивает собственным вымиранием и массовой бедностью», — констатировал Зюганов.

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