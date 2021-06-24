Ивдель, Свердловская область, 24 июня, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Представители общественных организаций оценили масштаб природоохранной деятельности АО «Святогор» (предприятия металлургического комплекса УГМК) на севере Свердловской области, посетив Северный медно-цинковый рудник.

Пресс-служба УГМК

Выездное заседание группы общественников состоялось 22 июня. В его работе приняли участие представители Уральской горно-металлургической компании, АО «Святогор», научного сообщества, депутаты муниципального и регионального уровня, общественники и специалисты администраций Ивделя и Североуральска.

Первой остановкой гостей СМЦР стал карьер Ново-Шемурского месторождения, на котором добыча руды ведется в настоящее время. Здесь специалисты рудника подробно остановились не только на показателях работы, но и подробно объяснили, каким образом и в каких объемах улавливаются карьерные воды.

Далее путь экскурсантов лежал на отвалы отработанного Шемурского месторождения. Добыча руды в данном карьере была завершена в 2016 году, и сейчас здесь ведется рекультивация отвалов и карьера.

«Присутствующие смогли своими глазами увидеть масштабы рекультивационных работ, подробно ознакомиться с прогрессивным методом укрытия отвалов бентонитовыми матами. Специально для этого мы соорудили демонстрационный стенд», — рассказал директор СМЦР АО «Святогор» Михаил Ткаченко.

Как прозвучало в ходе встречи, сегодня данные работы выполнены на площади 6 750 квадратных метров. В настоящее время готовится к сдаче участок площадью ещё в 18 тыс. кв. м. В планах 2021 года — укладка бентонитовых матов на площади 67 тысяч кв. метров. Данные работы будут выполняться в течение 3−5 лет.

Следующая остановка делегации — у временных очистных сооружений Шемурского месторождения, которые недавно были введены в эксплуатацию после реконструкции. На данном объекте участники выездного заседания смогли ознакомиться с технологией сбора и очистки карьерных и подотвальных вод. А затем их путь лежал на очистные сооружения Ново-Шемурского месторождения, где ведется реконструкция с целью увеличения производительности до 450 кубометров в час.

На следующий день представители общественных организаций подвели итоги работы на совещании в Ивделе.

«Меня привлекли в общественную группу, чтобы понять источник проблемы и попытаться её решить совместно с предприятием, — отметила доцент кафедры бурения скважин Санкт-Петербургского горного университета кандидат технических наук Елена Цыгельнюк. — Объём работ, который планируется и который уже выполнен, — просто колоссальный. Это действительно так. Я впервые вижу, чтобы отвалы укрывали таким способом. Это довольно трудоёмкий процесс и дорогостоящий. Это большая работа. Редко, когда предприятие соглашается нести такие затраты».

Реализация программы природоохранных мероприятий на севере Свердловской области рассчитана до 2025 года.

«Основные ее положения отражены в соглашении, заключенном между АО «Святогор» и правительством Свердловской области, — подчеркнул директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников. — Выполнение каждого из его этапов находится на строгом контроле как у министерства природных ресурсов, так и у надзорных органов региона».

УГМК намерена инвестировать в реализацию программы порядка 4 миллиардов рублей.