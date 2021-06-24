Берлин, , 11:14 — REGNUM Евросоюзу необходим «прямой контакт» с руководством России, для чего сообщество должно создавать собственные переговорные форматы. Об этом 24 июня заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе своего правительственного выступления в бундестаге.

Как указала немецкий канцлер, ЕС не должен только вести анализ отношений с Москвой и добавила, что сообществу «нужно создать механизмы единого и общего ответа» в этом вопросе.

«Только так мы научимся что-то противопоставлять гибридным нападениям России», — сказала она.

При этом Меркель уточнила, что вместе с этим, необходимо определить повестку общих с Москвой стратегических интересов, включая вопросы решения кризисов в Ливии и Сирии, изменений климата и сферу мира и безопасности.

«Без сомнений, ЕС ввиду своей территориальной близости и ответственности перед странами Восточного партнерства, Украиной или Белоруссией, странами Восточных Балкан должен искать надлежащий ответ на российские действия. Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом (Владимиром Путиным). Недостаточно, когда американский президент (Джо Байден) говорит с российским. Я это приветствую, но ЕС сам должен создать переговорные форматы», — также отметила канцлер Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя немецкой Свободной демократической партии Александер Ламбсдорф призвал прекратить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз.