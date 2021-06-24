Берлин, , 11:11 — REGNUM ФРГ и США могут достигнуть компромисса по строительству газопровода «Северный поток — 2» в ближайшие два месяца. Об этом 24 июня заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По его словам, для достижения договоренности необходимо обеспечить энергетическую независимость, энергобезопасность, учесть интересы Украины и других стран ЕС.

«Я думаю, что если все эти аспекты сложить вместе, то компромиссные решения будут возможны», — сказал министр. Он также выразил оптимизм относительно достижения договоренности по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Германия и США всё еще расходятся в своих подходах к строительству газопровода «Северный поток — 2».

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