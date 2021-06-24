Киев, , 11:16 — REGNUM В офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), а также у родственников её лидера Виктора Медведчука проходят следственные действия. Об этом депутат Верховной рады Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин написал 34 июня в своём телеграм-канале.

«Сегодня с самого утра прокуроры и следователи опять нагрянули с очередными обысками к Медведчуку», — отметил Кузьмин и добавил, что правоохранители пришли в партийный офис, кабинеты и жилища партийцев, а также к тёще Медведчука.

Депутат предположил, что ищут «доказательства госизмены» главы политсовета партии, но на самом деле пытаются запугать и деморализовать Медведчука и его родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ уже проходили обыски. Затем политику предъявили обвинения по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны», он отправлен под домашний арест.

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