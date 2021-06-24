Кострома, 24 июня, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Около 20 школ и детских садов в Костроме эвакуировали из-за сообщений о бомбах. Об этом горожане написали в социальных сетях. Информацию ИА REGNUM подтвердили в ГУ МЧС по региону.

Школьный кабинет

Сообщения о заложенных взрывных устройствах пришли на электронные адреса учреждений образования вечером 23 июня. Работники школ и дети были эвакуированы. После этого объекты обследовали взрывотехники и сотрудники МЧС. Ни одно из сообщений о готовящемся взрыве не подтвердилось.

В МВД по Костромской области информацией о проводимых проверках не обладают. Сотрудник отдела информации и общественных связей Анна Якимова отказалась отвечать на устный запрос корреспондента ИА REGNUM, предложив оформить вопросы в письменном виде.

Ранее сообщения о взрывах поступили в школы и детские сады Иваново. Информация также оказалась ложной.