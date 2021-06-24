Посёлок городского типа Снегири, Московская область, , 11:05 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов обещает отменить закон о повышении пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

«Большинство из «Единой России» приняли позорный закон о повышении пенсионного возраста. КПРФ отменит этот грабительский, людоедский, нечеловеческий закон. Пенсионный возраст будет понижен», — заявил Зюганов в ходе второго этапа предвыборного съезда партии.

Пенсионный возраст повысили до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

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