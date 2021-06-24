Сочи, Краснодарский край, , 11:03 — REGNUM Инцидент с заходом британского эсминца HMS Defender в российские воды Чёрного моря очень серьёзный. Он чреват тяжелейшими последствиями, так как Россия будет защищать свою территориальную целостность всеми средствами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков 24 июня журналистам.

По его словам, России остаётся взывать к здравому смыслу и требовать уважения международного права, но если это не поможет, останется возможность «бомбить не только по курсу, но и по цели». Дипломат предостерёг другие государства от провокаций под лозунгом «свободы мореплавания», напомнив о неприкосновенности территориальной целостности РФ.

«Нерушимость её границ — это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так и при необходимости военными средствами», — подчеркнул Рябков.

Поведение Великобритании балансирует на грани столкновения, оно ведёт к тяжелейшим последствиям. Российская сторона считает эпизод очень серьёзным и осуждает действия британцев, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня британский эсминец вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца. После этого эсминец вышел из российских вод.

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