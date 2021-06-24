Санкт-Петербург, 24 июня, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области проводят переговоры с представителями РЖД по усилению движения электропоездов между Петербургом и Всеволожским районом Ленобласти на время ремонта Рябовского шоссе в Петербурге и Мурманского шоссе в Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Пригородная электричка

Одновременный ремонт основных автомобильных трасс, ведущих из Петербурга во Всеволожский район, стал причиной настоящего коллапса на востоке Петербурга и фактически парализовал движение в направлении Всеволожска и других населенных пунктов. Многочасовые пробки, в которых последние несколько дней при 30-градусной жаре стоят автомобилисты, не исчезают даже ночью. Ситуацией возмущены как жители Ленобласти, так и жители Красногвардейского района Петербурга, в котором затруднено движение общественного и личного транспорта.

Как установлено в ходе экспресс-опроса, 42% жителей Ленобласти, страдающих из-за дорожного коллапса, готовы временно пересесть на общественный транспорт. «Администрация Ленинградской области по результатам опроса проводит переговоры по увеличению подвижного состава, либо количества электричек на Всеволожском направлении», — сообщили 24 июня в областном правительстве.

Кроме того, состоялись переговоры администрации Ленинградской области с правительством Санкт-Петербурга и Упрдор «Северо-Запад» по корректировке графиков проводимых ремонтов на Мурманском и Рябовском шоссе в связи с ухудшением транспортной доступности Всеволожска.

«Ленавтодор уже перенес на август планируемый на начало лета ремонт участка региональной дороги Мяглово — Всеволожск, чтобы не усугублять ситуацию», — добавили в областной администрации.

Как ожидается, основные ограничения на Рябовском шоссе будут сняты уже 25 июня. Дорожные работы переместятся на обочины и тротуары, и проезд для автомобилей станет свободнее.