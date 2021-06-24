Тбилиси, , 10:52 — REGNUM Сообщения, распространяемые в СМИ Грузии о возможной встрече в Вашингтоне бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарии и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, не соответствуют действительности. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 23 июня заявила член основанной Гахарией партии «За Грузию» Анна Бучукури.

Она также заявила, что в этой информационной кампании якобы замешана правящая партия «Грузинская мечта».

«Ложь, что господин Гахария встречался с Саакашвили. Ложь, что господин Гахария и Саакашвили живут в одной гостинице. Факт, что у господина Гахарии были важные встречи в Брюсселе и в США. Мы до сих пор видели много серий лжи, и это уже, если не ошибаюсь, четвёртая серия, которая исходит от правящей партии», — сказала Бучукури.

Напомним, ранее телеканал «Рустави 2» опубликовал материал, где говорилось, что Гахария якобы в Вашингтоне поселился в том же отеле, где находился Саакашвили. Журналисты предположили, что между ними была конспиративная встреча, но доказательств не представили. В «Грузинской мечте» эту информацию назвали подтверждением возможного сговора Саакашвили и Гарибашвили.

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