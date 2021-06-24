Москва, , 10:46 — REGNUM Ряд западных стран готовят почву для очередных нападок на Россию и введения новых санкций, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Но если наши зарубежные партнеры не утруждают себя доказательствами, то в отличие от них такие доказательства у нас есть, и мы вооружим наши делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ и других международных организациях конкретной информацией о том, как Запад вмешивается в наши внутренние дела», — сказал парламентарий.

Он рассказал коллегам, как нежелательные в России НПО в обход российского законодательства реализуют ориентированные на граждан РФ проекты через сеть «опорных пунктов» на территории государств Восточной Европы.

«Нами выявлены случаи вмешательства в избирательный процесс в России и подготовки на семинаре в Финляндии «агентов влияния», ориентированных на участие в выборах. Зафиксировано обучение российских граждан на вебинарах американских фондов влиянию на избирательную кампанию», — сообщил глава комиссии.

Он также представил коллегам из стран ОДКБ факты обучения технологиям цветных революций с участием инструкторов из Украины, Эстонии, Норвегии, Сербии, информирования о способах ухода от ответственности за наркопреступления и методах проведения незаконных акций по пропаганде легализации наркопотребления.

«Особого внимания заслуживают факты обучения на тренингах в Праге сбору секретной и иной закрытой информации на территории бывшего Советского Союза. Подготовленные по таким методикам люди применяют сегодня свои специфические знания в наших странах, и конечно подобная деятельность, в том числе прохождение обучения, не может оставаться безнаказанной», — сказал он.

В режиме видеоконференции проходит координационная встреча руководителей парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в ПА ОБСЕ. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия») выступил с докладом о деструктивной деятельности иностранных НПО и поделился опытом законодательного противодействия внешним вызовам и угрозам.

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