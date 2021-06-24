Киев, , 10:45 — REGNUM Министерство культуры и информационной безопасности Украины внесло народного артиста Украины Филиппа Киркорова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, сообщили на сайте ведомства.

Решение принято по представлению Службы безопасности Украины (СБУ). В министерстве добавили, что не принимают решение о включении лиц в указанный перечень, а только обновляют его и публикуют.

Отметим, Филипп Киркоров имеет звание народного артиста России, Украины и Молдавии. В 2008 году артист представлял на Евровидении украинскую певицу Ани Лорак, занявшую второе место. После этого бывший украинский президент Виктор Ющенко присвоил Киркорову звание народного артиста Украины.

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