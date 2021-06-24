Москва, , 10:47 — REGNUM Сторонники неонацизма фактически диктуют свою волю руководству Украины и совершают вылазки в соседние государства. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 24 июня на IX Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что в 2014 году на Украине внешние силы насильственно сменили власть. Ставку при этом сделали на неонацистов.

«И сегодня мы видим, как они фактически диктуют властям свою волю и даже предпринимают вылазки в соседние государства», — сказал секретарь Совбеза РФ.

Неонацистов заметили и нейтрализовали власти Белоруссии, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин сравнил с идеями нацистской Германии украинский закон о коренных народах.

Читайте также: Путин увидел в законе Киева о коренных народах идеи нацистской Германии